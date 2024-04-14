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Шаттенкирк о 6:4 с «Питтсбургом»: «Была атмосфера плей-офф, зарядившая нас энергией. Там, где немного тише – сложнее настроиться на игру»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Брюинс» в гостях обыграли «Пингвинс» со счетом 6:4. «Бостон» уже гарантировал участие в плей-офф.

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