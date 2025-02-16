Западные капиталисты мстят президенту РФ Владимиру Путину за то, что, первый раз придя к власти в конце 1990-х, он не позволил им интегрировать Россию в мировую экономику тем способом, который не отвечал российским национальным интересам, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Орбан рассказал, как Путин разрушил планы на Россию западных капиталистов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Severyanin
Ну что, лучше поздно, чем никогда. Орбан прозрел, в отличии от других европейцев, которые растопырили рты на наши богатства. Мы итак многое отдали за бесценок, при прежних руководителях. Хватит раздавать налево и направо то, что наши отцы и деды защищали своей кровью, от интервентов всех мастей! Президент, молодец! Лишь бы не прогадал с преемником, которого нужно выбрать заранее. И, не летал за границу России. Врагов у нас достаточно много.
Ответить
16 час.
Свежие комментарии