Добрый Мир
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Добрый Мир

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Свежие комментарии

  • Traveller
    😭🤣🥲😂Путин нанес ответ...
  • Владимир Дуров
    Этот куш будет очень дорогим и цена ему тысячи погибших РоссиянВице-президент СШ...
  • Severyanin
    Ну что, лучше поздно, чем никогда. Орбан прозрел, в отличии от других европейцев, которые растопырили рты на наши бог...Орбан рассказал, ...

Орбан рассказал, как Путин разрушил планы на Россию западных капиталистов

Орбан рассказал, как Путин разрушил планы на Россию западных капиталистов

Западные капиталисты мстят президенту РФ Владимиру Путину за то, что, первый раз придя к власти в конце 1990-х, он не позволил им интегрировать Россию в мировую экономику тем способом, который не отвечал российским национальным интересам, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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Комментарии
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Severyanin
Ну что, лучше поздно, чем никогда. Орбан прозрел, в отличии от других европейцев, которые растопырили рты на наши богатства. Мы итак многое отдали за бесценок, при прежних руководителях. Хватит раздавать налево и направо то, что наши отцы и деды защищали своей кровью, от интервентов всех мастей! Президент, молодец! Лишь бы не прогадал с преемником, которого нужно выбрать заранее. И, не летал за границу России. Врагов у нас достаточно много.
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