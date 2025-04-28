«Защищали нашу Родину как собственную». Путин поблагодарил Ким Чен Ына и Северную Корею за помощь в освобождении России

В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин выразил благодарность КНДР, ее лидеру Ким Чен Ыну и подразделениям Корейской народной армии за содействие в освобождении от украинских формирований Курской области.
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