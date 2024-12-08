Покупая узбекскую шаурму, россияне спонсировали ближневосточных террористов

ГД

Галина Дубровская

А мы не нефтью так шаурмой спансируем , под видом русским кормим - смешные , шакал всегда в лес смотрит на своего хозяина , а он там сидит и ждёт время время когда же накинуться ? В какой момент ? А мы простояли верим этим шакалам - уродцы Армию надо развивать , а молодежь обкурена ,