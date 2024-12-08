Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Покупая узбекскую шаурму, россияне спонсировали ближневосточных террористов

Покупая узбекскую шаурму, россияне спонсировали ближневосточных террористов

В Самарской области на 13 лет отъехал за решётку «такой нужный нам всем брат» из Узбекистана.   Калмолидинов Жалолидин трудолюбиво работал в шаурмечной и переводил часть заработанных денег в любимые его сердцу, но запрещённые в РФ террористические группировки Джамаат ат-Таухид валь-Джихад и Хайят Тахрир аш-Шам.

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Комментарии
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ВЕ
Валентина Евсеева
В калининградской области эти шаурмичные  и на рынках русские торгуют на этих.
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2 час.
Галина Дубровская
👍
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1 час.
ГД
Галина Дубровская
А мы не нефтью так шаурмой спансируем , под видом русским кормим - смешные , шакал всегда в лес смотрит на своего хозяина , а он там сидит и ждёт время время когда же накинуться ? В какой момент ? А мы простояли верим этим шакалам - уродцы Армию надо развивать , а молодежь обкурена ,
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1 час.

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