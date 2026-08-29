Родители депортированы, сын остался: Почему 17-летнего нелегала могут отпустить?

Сотрудники полиции задержали в Раменском 17-летнего гражданина Узбекистана. Как выяснилось в ходе проверки документов, юноша находится на территории России незаконно, сообщает источник Царьграда.
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