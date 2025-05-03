Число антироссийских санкций достигло 29 тысяч

Число санкций, которые были введены против России начиная с 2014 года, достигло почти 29 тысяч. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные независимого аналитического портала Castellum и открытой информации.
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