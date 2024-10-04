Российские бойцы спасли военного медика ВСУ Мацака, который просил добить его

В этот момент его сослуживцы находились практически в 200 метрах от него Пленный военный медик украинской 59-й бригады Игорь Мацак сообщил РИА Новости о спасении российскими военнослужащими, которых он просил его добить.
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