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Петербургский дневник

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Российские бойцы спасли военного медика ВСУ Мацака, который просил добить его

В этот момент его сослуживцы находились практически в 200 метрах от него Пленный военный медик украинской 59-й бригады Игорь Мацак сообщил РИА Новости о спасении российскими военнослужащими, которых он просил его добить.

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