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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Атлетико» отдал Лемара в аренду «Эльче»

Атакующий полузащитник « Атлетико »  Тома Лемар перешел в « Эльче ». 30-летний француз проведет сезон-2026/27 в провинции Аликанте на правах аренды.

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