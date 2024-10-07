Кто станет лучшим? Организаторы премии НЗК ответили на самые интригующие вопросы

В Алтайском крае начинается второй этап "Народного знака качества - 2024" Елена Пацар и Татьяна Бондарева на "Катунь 24" Для чего проводится премия "Народный знак качества", в чем ее уникальность и почему она важна для бизнеса и жителей Алтайского края? На эти и другие вопросы ответили главный редактор портала amic.