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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Интер» почти 3 года не побеждает «Наполи». 2.23 – неаполитанцы снова не проиграют

«Интер» примет «Наполи» в 3-м туре Серии А. В последний раз миланцы обыгрывали неаполитанцев почти 3 года назад – в январе 2024-го в матче за Суперкубок Италии.

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