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Татар-информ

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Трусова взяла серебро на Kinoshita Group Cup, золото – у Мао Симады

Трусова взяла серебро на Kinoshita Group Cup, золото – у Мао Симады

Фото: скриншот видео Российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) заняла второе место на проходящем в Токио турнире Kinoshita Group Cup – 2026.

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