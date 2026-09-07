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Мировое обозрение

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Хрупалла объяснил победу АдГ нежеланием немцев финансировать Украину. Вайдель призвала мигрантов не бояться

Хрупалла объяснил победу АдГ нежеланием немцев финансировать Украину. Вайдель призвала мигрантов не бояться

Лидеры «Альтернативы для Германии» объяснили убедительную победу на выборах в Саксонии-Анхальт не только локальной повесткой, но и усталостью немцев от многомиллиардной поддержки Киева.

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