В МВФ заявили, что мировая экономика разделилась на три блока

Первый заместитель директора Международного валютного фонда Гита Гопинат заявила, что мировая экономика из-за геополитических проблем разделилась на три блока: объединенные вокруг Китая, США, а также неприсоединившиеся, пишет «Газета.
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