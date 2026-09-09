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Военное обозрение

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Натовские аналитики сетуют на то, что не видят украинских «контрнаступов»

Натовские аналитики сетуют на то, что не видят украинских «контрнаступов»

Продолжают ждать от ВСУ значимых успехов после смены главкома и министра обороны.

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