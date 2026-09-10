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Авторадио

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Житель Коста-Рики претендует на мировой рекорд долголетия

Житель Коста-Рики Хосе Флорес может оказаться самым пожилым человеком на планете. Как пишет «Комсомольская правда», ему 119 лет - местный реестр указывает, что Флорес родился 11 июля 1907 года.

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