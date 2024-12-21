Серверы Escape from Tarkov из России недоступны: похоже, что виноват РКН Студия Battlestat...

Серверы Escape from Tarkov из России недоступны: похоже, что виноват РКНСтудия Battlestate Games извинилась перед российскими игроками за то, что уже продолжительное время у них нет возможности подключиться к серверам Escape from Tarkov.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)