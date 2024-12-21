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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Серверы Escape from Tarkov из России недоступны: похоже, что виноват РКН Студия Battlestat...

Серверы Escape from Tarkov из России недоступны: похоже, что виноват РКН Студия Battlestat...

Серверы Escape from Tarkov из России недоступны: похоже, что виноват РКНСтудия Battlestate Games извинилась перед российскими игроками за то, что уже продолжительное время у них нет возможности подключиться к серверам Escape from Tarkov.

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