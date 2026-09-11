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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фастовский о Кузнецове: «В плане пиара «Сибирь» уже выиграла, теперь надо выиграть еще и в хоккей. Это знаковый хоккеист. Но побеждает не один игрок, а команда»

Бывший генеральный менеджер « Сибири » Кирилл Фастовский высказался о переходе форварда Евгения Кузнецова в клуб.

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