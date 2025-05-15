Стамбул как насмешка: вместо мира — цирк с тенью Бориса Джонсона

Переговоры в Стамбуле — не более чем глухой пшик, имитирующий диалог для галочки. Да-да, тот самый «диалог», где все заранее знают: танец закончится, не начавшись, а Украина, как похмельный страдалец, всё равно вернётся туда, откуда вышла — в 2022-й.
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