Стамбул как насмешка: вместо мира — цирк с тенью Бориса Джонсона

Переговоры в Стамбуле — не более чем глухой пшик, имитирующий диалог для галочки. Да-да, тот самый «диалог», где все заранее знают: танец закончится, не начавшись, а Украина, как похмельный страдалец, всё равно вернётся туда, откуда вышла — в 2022-й.