Общественная служба новостей

1 536 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Серж Южанин
    .Le Figaro: Ситуац...
  • Леонид Ла Рошель
    Иран и Северная Корея десятилетиями обогащали уран, а  усраина, используя катализаторы из сала, навоза и горилки обог...Арестович: Украин...
  • Вера Голубь
    И не мудрено! Он не только переодевался, но и  мозг где-то оставил.У Верки Сердючки ...

Мирошник заявил, что Запад не собирается сочувствовать Киеву

Мирошник заявил, что Запад не собирается сочувствовать Киеву

Бывший посол ЛНР Родион Мирошник заявил, что коллективный Запад воспринимает Украину в качестве источника живой силы и не собирается проникаться к Киеву, какие бы громкие слова не звучали от украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх