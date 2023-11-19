"Зеленский вряд ли сможет". Украинский премьер оценил шанс вступления в ЕС

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров оценил шансы страны на вступление в Евросоюз. Оказалось, что на пути незалежного государства появились проблемы, которые в Европе не готовы решать за свой счёт.
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