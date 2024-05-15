НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

134 подписчика

Хавбек «Спартака» Денисов о 0:1 от «Балтики»: «Когда упускаешь несколько подряд хороших моментов, начинаешь меньше верить, что можешь забить» 

Команды провели финал в Пути регионов Фонбет Кубка России. — Почему так много стопроцентных моментов, но мы не увидели забитых голов? Это что‑то психологическое? ­– Когда ты не забиваешь несколько подряд хороших моментов, начинаешь меньше верить, что можешь забить.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх