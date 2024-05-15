Хавбек «Спартака» Денисов о 0:1 от «Балтики»: «Когда упускаешь несколько подряд хороших моментов, начинаешь меньше верить, что можешь забить» 

Команды провели финал в Пути регионов Фонбет Кубка России. — Почему так много стопроцентных моментов, но мы не увидели забитых голов? Это что‑то психологическое? ­– Когда ты не забиваешь несколько подряд хороших моментов, начинаешь меньше верить, что можешь забить.