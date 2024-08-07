Больше миллиарда литров алкоголя произвели в России с начала года

В России продолжает расти производство алкоголя. С января по июль отечественные заводы выпустили больше миллиарда литров продукции, не считая пива, сидра, пуаре и медовухи, это плюс 6,1 процента к аналогичному периоду прошлого года.
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