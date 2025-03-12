Нина Катаева
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Нина Катаева

362 подписчика

Свежие комментарии

  • Мария
    Красив, как Бог! Актёр великолепный! Таких считанные единицы!Александр Домогар...
  • Елена Тимофеева
    какой герой - такая и статейка...Александр Домогар...
  • sorsw
    Статейка - дерьмо, но и герой изрядно поистаскался...🤭Александр Домогар...

Гимн высокой мужской шляпе

Гимн высокой мужской шляпе

В театре на Трубной поставили комедию Эдуардо де Филиппо «Цилиндр» В Италии его называли - Эдуардо, просто по имени, как Леонардо, как, собственно, и его «Юмористический театр Де Филиппо», который он открыл в 1931 году вместе с братом Пеппино и сестрой Титиной, - Театром Эдуардо.

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