Гимн высокой мужской шляпе

В театре на Трубной поставили комедию Эдуардо де Филиппо «Цилиндр» В Италии его называли - Эдуардо, просто по имени, как Леонардо, как, собственно, и его «Юмористический театр Де Филиппо», который он открыл в 1931 году вместе с братом Пеппино и сестрой Титиной, - Театром Эдуардо.