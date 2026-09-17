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Кеннет Уокер и Диандре Свифт попали в число лучших игроков 1-го тура НФЛ

НФЛ вручила индивидуальные награды по итогам 1-го тура регулярного сезона. Лучшим игроком нападения в Американской конференции стал раннинбек «Канзас-Сити Чифс» Кеннет Уокер.

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