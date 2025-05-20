Более 50% россиян поддержали бы антиалкогольную кампанию

Более половины россиян поддержали бы новую антиалкогольную кампанию, если бы её объявили сегодня. Согласно опросу ВЦИОМ, 26% граждан одобрили бы такие меры безоговорочно, ещё 27% — с большой вероятностью.
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