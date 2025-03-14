Охотинспекторы добыли четырех хищников на севере Карелии

А также выложили 200 кг соли для северных лесных оленей и лосей, сообщили в Минприроды Карелии. С 24 февраля по 4 марта охотинспекторы Минприроды Карелии проводили плановый рейд, чтобы пресечь незаконную добычу лося и краснокнижного северного оленя в Костомукшском городском округе, Калевальском, Кемском и Лоухском районах.