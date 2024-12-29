В Израиле раскрыли детали операции по убийству главы ХАМАС

Израильские СМИ обнародовали подробности операции израильских спецслужб с целью ликвидации главы политического крыла палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, 29 декабря сообщает афганское издание Khaama.
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