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Татар-информ

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В Казани стартовал фестиваль «Время быть вместе»

В Казани стартовал фестиваль «Время быть вместе»

У центра семьи Казан стартовал фестиваль «Время быть вместе». Площадка будет работать до 22:00, передает корреспондент агентства с места событий.

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