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Глава МИД Кулеба: власти Украины не собираются менять позицию по зерновой сделке

Глава МИД Кулеба: власти Украины не собираются менять позицию по зерновой сделке

Киевские власти не намерены менять свою позицию по соглашению по вывозу зерна из украинских портов. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил руководитель министерства иностранных дел бывшей советской республики Дмитрий Кулеба.

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