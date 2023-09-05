Глава МИД Кулеба: власти Украины не собираются менять позицию по зерновой сделке

Киевские власти не намерены менять свою позицию по соглашению по вывозу зерна из украинских портов. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил руководитель министерства иностранных дел бывшей советской республики Дмитрий Кулеба.
Киевские власти не намерены менять свою позицию по соглашению по вывозу зерна из украинских портов. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил руководитель министерства иностранных дел бывшей советской республики Дмитрий Кулеба.
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