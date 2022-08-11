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Милонов предложил МВД проводить рейды против нудистов

Милонов предложил МВД проводить рейды против нудистов

Зампредседателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов («Единая Россия») считает, что в России необходимо ужесточить наказание за намеренную демонстрацию наготы и «действия сексуального характера» в публичных местах.

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