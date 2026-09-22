Ученые раскрыли тайны Каспия: открыли два новых вида рыб, которые могли бы стать ключом к древней истории морей

Волга и Каспийское море вновь стали ареной удивительных открытий. Как сообщает Lenta.ru, российские исследователи сделали сенсационное открытие: в этих водах обнаружены два ранее неизвестных вида рыб-бычков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В России изменят ...
- Ирина Шихман и Ел...
- ВД Антициклон принес...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым