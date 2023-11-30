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Мартин Киоун: «Сака – лучший в Европе. «Арсенал» просто снес «Ланс»

Мартин Киоун: «Сака – лучший в Европе. «Арсенал» просто снес «Ланс»

Вчера «Арсенал» разгромил «Ланс» (6:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов. Сака в этой игре оформил 1+1.

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