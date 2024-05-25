«Я всем говорю, что я астраханка»: Надежда Бабкина дала большой концерт

Накануне астраханцы с размахом отметили День славянской письменности и культуры. Главным подарком для всех стал большой концерт, который дал ансамбль «Русская песня» с участием народной артистки России Надежды Бабкиной.
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