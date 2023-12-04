В Госдуме предложили вернуть двухгодичную срочную службу

Владимир Байков

Я в своё время отслужил 3 года по призыву. В то время 3г. В войсках и 4г. ВМФ. Вышел в запас классным специалистом. Мог пойти работать в любой аэрлпорт в качестве авиамеханика. Я служил 3г. В ВВС. Так что не побывав в армии не хера трындеть.