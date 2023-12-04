Депутат, член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев предлагает увеличить срок службы в армии.
В Госдуме предложили вернуть двухгодичную срочную службу
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Тебе , что ли, пиндошлюхе?Смердишь сильно, мразь антироссийская.
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2 час.
Владимир Байков
Я в своё время отслужил 3 года по призыву. В то время 3г. В войсках и 4г. ВМФ. Вышел в запас классным специалистом. Мог пойти работать в любой аэрлпорт в качестве авиамеханика. Я служил 3г. В ВВС. Так что не побывав в армии не хера трындеть.
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1 час.
Гена Саваторов
один год-курс молодого бойца и ожидание дембеля. солдат никакой
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23 мин.
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