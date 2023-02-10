Газета.ру

7 999 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Кристофович
    Не удивительно, ведь если у ребёнка есть своя карта, то родителям намного проще контролировать средства, которые трат...Сбер выдал 2 млн ...
  • николай лебедев
    Скрывают-не шесть, а шестьдесят.Первоисточник-ЦИПСО салорейха.Baza: шестеро моб...
  • Леонид Ла Рошель
    Да перестаньте, кто пропустит натуралку, хоть и чернокожую? Только транс, чернокожий транс с сиськами и членом, други...В новом фильме Ma...

Учителя, которые пошли против образовательной системы своего времени и создали собственную

Учителя, которые пошли против образовательной системы своего времени и создали собственную

Методы воспитания детей на протяжении всей истории претерпевали изменения. В XIX-XX веках многие педагоги начали активно внедрять свои идеи в систему образования и экспериментировать, в результате чего обрели много последователей и стали знамениты.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх