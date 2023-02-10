Учителя, которые пошли против образовательной системы своего времени и создали собственную

Методы воспитания детей на протяжении всей истории претерпевали изменения. В XIX-XX веках многие педагоги начали активно внедрять свои идеи в систему образования и экспериментировать, в результате чего обрели много последователей и стали знамениты.
Методы воспитания детей на протяжении всей истории претерпевали изменения. В XIX-XX веках многие педагоги начали активно внедрять свои идеи в систему образования и экспериментировать, в результате чего обрели много последователей и стали знамениты.
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