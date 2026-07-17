Гращенков: губернаторы жалуются на нефтяников, чтобы снять часть ответственности

Публичные обращения губернаторов к нефтяным компаниям на фоне дефицита топлива не означают роста их политической самостоятельности, а отражают скорее «корпоративную ответственность» в пределах уже имеющихся полномочий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии