Телеканал RTVI
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Телеканал RTVI

433 подписчика

Гращенков: губернаторы жалуются на нефтяников, чтобы снять часть ответственности

Гращенков: губернаторы жалуются на нефтяников, чтобы снять часть ответственности

Публичные обращения губернаторов к нефтяным компаниям на фоне дефицита топлива не означают роста их политической самостоятельности, а отражают скорее «корпоративную ответственность» в пределах уже имеющихся полномочий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии