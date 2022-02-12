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С бывшего бойфренда Волочковой Сергея сняли все криминальные обвинения – Малахов нанял детективов

С бывшего бойфренда Волочковой Сергея сняли все криминальные обвинения – Малахов нанял детективов

Сергей Кузнецов.Фото instagrammi.ru Лидия ГубинаГромкий роман скандальной балерины Анастасии Волочковой и банщика Сергей Кузнецова вызвал большой резонанс в обществе.

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