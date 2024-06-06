В Хабаровском крае полицейские окончили расследование уголовного дела в отношении обвиняемого, у которого была изъята крупная партия растительного наркотика

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении не судимого горожанина, занимавшегося незаконным сбытом наркотических веществ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии