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Саудовская Аравия отложила строительство самого высокого стадиона в мире в городе «Зеркальная линия»

Саудовская Аравия отложила строительство самого высокого стадиона в мире в городе «Зеркальная линия»

Рендер футбольного стадиона, который должен был расположиться на вершине горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» / © NEOM По данным агентства Reuters, Саудовская Аравия фактически отказалась от реализации проекта, который должен был стать одной из наиболее необычных спортивных арен будущего.

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