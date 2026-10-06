Саудовская Аравия отложила строительство самого высокого стадиона в мире в городе «Зеркальная линия»

Рендер футбольного стадиона, который должен был расположиться на вершине горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» / © NEOM По данным агентства Reuters, Саудовская Аравия фактически отказалась от реализации проекта, который должен был стать одной из наиболее необычных спортивных арен будущего.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии