Саудовская Аравия отложила строительство самого высокого стадиона в мире в городе «Зеркальная линия»

Рендер футбольного стадиона, который должен был расположиться на вершине горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» / © NEOM По данным агентства Reuters, Саудовская Аравия фактически отказалась от реализации проекта, который должен был стать одной из наиболее необычных спортивных арен будущего.