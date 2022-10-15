Является ли изменение климата подпиткой массивных ураганов в Атлантике

Поскольку крупные ураганы обрушиваются на страны год за годом, унося десятки жизней и нанося миллиарды убытков, влияние изменения климата на эти природные события стало часто проявляется в политических речах и случайных разговорах, сообщает «phys.
Поскольку крупные ураганы обрушиваются на страны год за годом, унося десятки жизней и нанося миллиарды убытков, влияние изменения климата на эти природные события стало часто проявляется в политических речах и случайных разговорах, сообщает «phys.
Свежие комментарии