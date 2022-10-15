Аргументы недели

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  • Валерий Авгур
    само название "полицай" противно русской душе ,память ВОВ знаете ли .Возможно это недоработка силовиков что не огреба...Народные избранни...
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    К твоему удивлению не огребал,но я знаю как они относятся к народу.Наверное любишь полицейских?Народные избранни...

Является ли изменение климата подпиткой массивных ураганов в Атлантике

Является ли изменение климата подпиткой массивных ураганов в Атлантике

Поскольку крупные ураганы обрушиваются на страны год за годом, унося десятки жизней и нанося миллиарды убытков, влияние изменения климата на эти природные события стало часто проявляется в политических речах и случайных разговорах, сообщает «phys.

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