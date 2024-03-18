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Барражирующий боеприпас Anduril ALTIUS 700M дошел до испытаний

Барражирующий боеприпас Anduril ALTIUS 700M дошел до испытаний

Общий вид изделия ALTIUS 700MНа протяжении нескольких последних лет американская компания Anduril Industries разрабатывает барражирующие боеприпасы семейства ALTIUS (Agile-Launched, Tactically-Integrated Unmanned System – «Тактически-интегрированная беспилотная система простого запуска»).

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