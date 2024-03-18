Барражирующий боеприпас Anduril ALTIUS 700M дошел до испытаний

Общий вид изделия ALTIUS 700MНа протяжении нескольких последних лет американская компания Anduril Industries разрабатывает барражирующие боеприпасы семейства ALTIUS (Agile-Launched, Tactically-Integrated Unmanned System – «Тактически-интегрированная беспилотная система простого запуска»).
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