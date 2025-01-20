Президент «Барселоны» пожаловался на судейство после ничьей с «Хетафе»: «Абсолютный позор»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта раскритиковал судейство матча 20-го тура Ла Лиги, в котором его команда сыграла вничью с «Хетафе» со счетом 1:1.
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