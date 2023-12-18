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Авербух об отстранении России: «Сейчас честнее всем объединиться, чтобы потом нас полноценно допустили, чем потихоньку просачиваться на турниры»

— Недавно Международный олимпийский комитет объявил о допуске россиян до Олимпиады. Дает ли это решение хотя бы частично надежду, что все в итоге разрешится для россиян? — Уверен, что ситуация разрешится.

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