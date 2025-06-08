Треть россиян сомневаются в своих профессиональных навыках

Треть работников в России сомневаются в своих профессиональных навыках. А почти половина убеждены, что их карьерные успехи и достижения — результат удачи и стечения обстоятельств, а не усилий и труда, свидетельствуют результаты исследования, проведенного социальной сетью для нетворкинга "Сетка" и платформой онлайн-рекрутинга hh.