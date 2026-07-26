Поче­му Запад упор­но при­ни­ма­ет обо­ро­ни­тель­ную стра­те­гию Рос­сии за агрес­сию и к каким ката­стро­фи­че­ским послед­стви­ям это при­во­дит? Мож­но ли счи­тать поли­ти­ку сдер­жи­ва­ния в Дон­бас­се пре­ступ­ным без­дей­стви­ем, когда гиб­ли рус­ские люди, или это осо­знан­ная ловуш­ка для Рос­сии? Поче­му убий­ство этни­че­ских рус­ских на про­тя­же­нии вось­ми лет не ста­ло для миро­во­г.