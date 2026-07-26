Почему Запад упорно принимает оборонительную стратегию России за агрессию и к каким катастрофическим последствиям это приводит? Можно ли считать политику сдерживания в Донбассе преступным бездействием, когда гибли русские люди, или это осознанная ловушка для России? Почему убийство этнических русских на протяжении восьми лет не стало для мировог.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии