Медвежий угол

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Гербу СССР, самой лучшей стране в истории человечества, - 100 лет!

Гербу СССР, самой лучшей стране в истории человечества, - 100 лет!

что-то было 6 июля 1923 года официально утверждён герб Союза Советских Социалистических Республик, страны, в которой счастливо жили и мирно трудились миллионы людей самых разных народов и национальностей! Это герб страны, которая живёт в моём сердце и согревает мне душу! Герб Советского Союза - удивительно гармоничное сочетание мощи, величия, красоты и уверенности в собственных силах.

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Комментарии
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Андрей Равдин
Она (страна) могла бы стать лучшей в мире, если бы властьпредержащие не перегнули с идеологией, что привело к настоящему времени к полному её отсутствию. И я думаю, что это произошло по по той причине, что &quot;переели&quot; этой самой идеологии за 75 лет её существования. Теперь от одного этого слова многих людей уже тошнит. Но ничего не пришло ей на смену, что тоже сказывается негативно. &quot;Воспитание грамотного потребителя&quot; не сработало, однако автор этого тезиса по-прежнему числится в советниках Президента. Это откровенно удручает.
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16 час.
Наталия
Герб СССР идеально  соответствовал  объединяющей  идее государства-равенству всех трудящихся и единству всех народов страны. При создании нынешнего герба России за основу взят герб царской России с двуглавым орлом, коронами и Георгием Победоносцем. Он ничему не соответствует и ничего не провозглашает. Головы птички смотрят в разные стороны, символизируя только топтание на месте и попытку сидеть на двух стульях.  Царские короны абсолютно ни к месту, у нас другой строй.  Св.Георгий, есть, но у нас, как известно ,  многоконфессиональное государство.
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13 час.
Nikolia Vovchenko
Герб прекрасный и был бы  совсем идеальным,если бы поработать с марксистскими призывами, заменив их на более соответствующие независимой,суверенной России.Ещё бы вернуть суверенный Красный Флаг,которого очень боятся враги России
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12 час.

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