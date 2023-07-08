что-то было 6 июля 1923 года официально утверждён герб Союза Советских Социалистических Республик, страны, в которой счастливо жили и мирно трудились миллионы людей самых разных народов и национальностей! Это герб страны, которая живёт в моём сердце и согревает мне душу! Герб Советского Союза - удивительно гармоничное сочетание мощи, величия, красоты и уверенности в собственных силах.
Гербу СССР, самой лучшей стране в истории человечества, - 100 лет!
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Равдин
Она (страна) могла бы стать лучшей в мире, если бы властьпредержащие не перегнули с идеологией, что привело к настоящему времени к полному её отсутствию. И я думаю, что это произошло по по той причине, что "переели" этой самой идеологии за 75 лет её существования. Теперь от одного этого слова многих людей уже тошнит. Но ничего не пришло ей на смену, что тоже сказывается негативно. "Воспитание грамотного потребителя" не сработало, однако автор этого тезиса по-прежнему числится в советниках Президента. Это откровенно удручает.
Ответить
16 час.
Наталия
Герб СССР идеально соответствовал объединяющей идее государства-равенству всех трудящихся и единству всех народов страны. При создании нынешнего герба России за основу взят герб царской России с двуглавым орлом, коронами и Георгием Победоносцем. Он ничему не соответствует и ничего не провозглашает. Головы птички смотрят в разные стороны, символизируя только топтание на месте и попытку сидеть на двух стульях. Царские короны абсолютно ни к месту, у нас другой строй. Св.Георгий, есть, но у нас, как известно , многоконфессиональное государство.
Ответить
13 час.
Nikolia Vovchenko
Герб прекрасный и был бы совсем идеальным,если бы поработать с марксистскими призывами, заменив их на более соответствующие независимой,суверенной России.Ещё бы вернуть суверенный Красный Флаг,которого очень боятся враги России
Ответить
12 час.
Свежие комментарии