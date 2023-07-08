Гербу СССР, самой лучшей стране в истории человечества, - 100 лет!

Андрей Равдин

Она (страна) могла бы стать лучшей в мире, если бы властьпредержащие не перегнули с идеологией, что привело к настоящему времени к полному её отсутствию. И я думаю, что это произошло по по той причине, что "переели" этой самой идеологии за 75 лет её существования. Теперь от одного этого слова многих людей уже тошнит. Но ничего не пришло ей на смену, что тоже сказывается негативно. "Воспитание грамотного потребителя" не сработало, однако автор этого тезиса по-прежнему числится в советниках Президента. Это откровенно удручает.