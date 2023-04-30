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Пока Самсонов выбивал «Тампу»: Костин вывел «Эдмонтон» в 1/4 финала Кубка Стэнли, Тарасенко спас «Рейнджерс» от вылета

Пока Самсонов выбивал «Тампу»: Костин вывел «Эдмонтон» в 1/4 финала Кубка Стэнли, Тарасенко спас «Рейнджерс» от вылета

Клим Костин отметился дублем и результативной передачей в шестом матче с «Лос-Анджелесом». Российский нападающий не только стал одним из самых результативных хоккеистов встречи, опередив по этому показателю Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля, но и помог «Эдмонтону» выйти во второй раунд Кубка Стэнли.

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