🇷🇺 В честь 10-летия Крымской весны в «Артеке» проходит детский референдум Ребята голосуют за принятие уставов лагерей.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇷🇺 В честь 10-летия Крымской весны в «Артеке» проходит детский референдум Ребята голосуют за принятие уставов лагерей.