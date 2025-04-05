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Уэйн Гретцки раскрыл, что скажет Александру Овечкину после его 895-го гола в НХЛ

Уэйн Гретцки раскрыл, что скажет Александру Овечкину после его 895-го гола в НХЛ

Канадский хоккеист Уэйн Гретцки, удерживающий с форвардом "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным рекорд по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), заявил, что уже знает о том, что скажет после следующей шайбы российского нападающего.

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