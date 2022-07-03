Гороскоп на неделю с 4 по 10 июля: мы можем немного выдохнуть

Овен Не останавливайтесь, идите вперед, пусть даже медленно и едва заметно. Не позволяйте себе фамильярности и осознайте, что все от вас ждут большего, в первую очередь — вы сами.
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